سیالکوٹ نارووال سیکشن پر ڈاؤن ٹرینوں کے اوقات کار تبدیل
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)سیالکوٹ نارووال نارنگ لاہور سیکشن پر چلنے والی5 ڈاؤن ٹرینوں کے اوقات کار تبدیل کردئیے گئے۔
نارووال سے لاہور جانے والی فیض احمد فیض ایکسپریس صبح 6 بجکر 5 منٹ پر نارنگ پہنچے گی جبکہ لاثانی ایکسپریس 8بجکر10 منٹ علامہ اقبال ایکسپریس 10 بجکر 40 نارووال پیسنجر سہ پہر 4بجکر 52 اور سیالکوٹ ایکسپریس رات 8 بجکر 13 منٹ پر نارنگ پہنچا کرے گی جبکہ لاہور سے براستہ نارنگ نارووال اور سیالکوٹ جانے والی پانچوں اپ ٹرینوں کے اوقات کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔