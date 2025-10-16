نیلا گنبد پلازہ کی تعمیر سیوریج ، واٹرسپلائی لائنوں کی شفٹنگ کا منصوبہ تیار
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) نیلا گنبد پلازہ کی تعمیر سے قبل سیوریج اور واٹر سپلائی لائنوں کی شفٹنگ کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔
ٹیپا نے اس مقصد کے لیے مختلف فرموں سے اظہارِ دلچسپی طلب کر لیا ہے ۔نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبے کے آغاز سے پہلے ڈرینج، سیوریج اور واٹر سپلائی لائنوں کو منتقل کیا جائے گا۔ٹیپا نے لائنوں کی شفٹنگ کے لیے تین کروڑ چون لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا ہے ۔منصوبے کے تحت تمام لائنوں کی منتقلی کا کام دو ماہ کے اندر مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ لائنوں کی منتقلی کے بعد پارکنگ پلازہ کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔