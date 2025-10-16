صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اچھرہ میں سیوریج اور بجلی کے نظام کی بدترین صورتحال

  • لاہور
اچھرہ میں سیوریج اور بجلی کے نظام کی بدترین صورتحال

شہریوں کی زندگیاں خطرے میں،گندگی، تعفن اور بیماریوں پیداہونے لگیں

لاہور( دی رپورٹر)لاہور کے علاقے اچھرہ کی معروف ایوان سٹریٹ، مقبول روڈ پر رہائشی عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تین سال گزرنے کے باوجود یہاں کا سیوریج سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے ، جس کی وجہ سے گلیوں میں گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث گندگی، تعفن اور بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔رہائشیوں کے مطابق گزشتہ چھ ماہ سے علاقے کی سڑک کے عین درمیان ایک پرانا بجلی کا ٹرانسفارمر نصب ہے ، جس کے ساتھ ایک خستہ حال کھمبا بھی لگا ہوا ہے ۔ اس کھمبے پر لگی لکڑی کی سپورٹ انتہائی کمزور ہو چکی ہے ، جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے ۔ اس کے گرنے کی صورت میں نہ صرف شہریوں کی جانوں کو خطرہ ہے بلکہ قریبی عمارتوں، دکانوں اور راہگیروں کو بھی کرنٹ لگنے کا شدید خدشہ ہے ۔مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ٹرانسفارمر کی غلط جگہ پر تنصیب نے نہ صرف ٹریفک کی روانی کو متاثر کیا ہے بلکہ بارشوں میں صورتحال مزید خطرناک ہو جاتی ہے ۔ پانی میں کرنٹ آ جانے کا اندیشہ ہر وقت موجود رہتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، چیف کمشنر

راول ڈیم، گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی شروع

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 4 دکانیں سیل، 3 لاکھ جرمانہ

اسلام آباد، 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 37 نئے کیس رپورٹ

رشتہ کے تنازع پر عمر رسیدہ خاتون کو قتل کرنے والے مجرم کو عمرقید

2منشیات فروشوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن