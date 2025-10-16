صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوئر مال پر انڈر پاس کا منصوبہ ابتدا میں ہی رک گیا

  • لاہور
لوئر مال پر انڈر پاس کا منصوبہ ابتدا میں ہی رک گیا

ایل ڈی اے اور ٹیپا نے انڈر پاس کی تعمیر کی تجویز دی تھی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وسطی لاہور میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے تجویز کیا گیا پہلا انڈر پاس منصوبہ ابتدا ہی میں تنازعات کا شکار ہو گیا ہے ۔ایل ڈی اے اور ٹیپا نے لوئر مال کے مقام پر انڈر پاس کی تعمیر کی تجویز دی تھی، تاہم پنجاب حکومت نے منصوبے کی منظوری مؤخر کر دی ہے ۔ٹریفک رش اور سموگ کے خدشات کے باعث حکومت نے رواں مالی سال میں انڈر پاس کی اجازت نہیں دی۔

ذرائع کے مطابق منصوبے پر دوبارہ آئندہ مالی سال میں غور کیا جائے گا۔وسطی لاہور کے سب سے مصروف علاقے لوئر مال پر انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ ابتدائی مرحلے میں ہی رک گیا۔ایل ڈی اے اور ٹیپا نے جنرل پوسٹ آفس کے سامنے انڈر پاس تجویز کیا تھا،جس پر ایک ارب بیس کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔تاہم پنجاب حکومت نے ٹریفک کے دباؤ، ماحولیاتی اثرات اور سموگ کے خدشات کے باعث فی الحال منصوبے کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومت نے لوئر مال اور داتا دربار کے اطراف ری ماڈلنگ کی اجازت تو دے دی ہے ،لیکن انڈر پاس کی تعمیر کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی:600طالبات کیلئے نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ ،پی سی ون تیار

زرعی شعبہ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر،عاشق کرمانی

آذری دارالحکومت باکو میں ملتانی کارنر کے قیام کی منظوری

خانیوال میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

ستھرا پنجاب کی کمپنیوں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت

گندم کی امدادی قیمت پر نظرثانی کی جائے ، خالد کھوکھر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن