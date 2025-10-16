صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:متعددوارداتیں، ہزاروں روپے لوٹ لئے ، لاکھوں کی چوریاں

  • لاہور
قصور:متعددوارداتیں، ہزاروں روپے لوٹ لئے ، لاکھوں کی چوریاں

قصور(نمائندہ دنیا)متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے ہزاروں روپے چھین لئے ،بھینسیں، موٹر سائیکلیں چوری ہوگئیں۔ ویرم ہٹھاڑ سے ڈاکوؤں نے کھڈیاں کے رہائشی عمران سے 30ہزار ،چک 48 سے لکھو ڈیئر کے رہائشی لطیف سے 8ہزار لوٹ لئے۔

فقیریے والا سے چور دو بھینسیں اور 3 موٹروں کے پمپ لے گئے ۔بھیڑ سوڈیاں سے چور سید پور کے رہائشی جاوید ، پتوکی منڈی سے مبشر اورماڈل سٹی پتوکی سے ندیم کی موٹرسائیکلیں چوری ہوگئیں ۔ ظہیرآباد کالونی چونیاں میں سابق وائس چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے گھر چوری کرنے والا ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فیکٹری میں آتشزدگی ، ملحقہ سکول میں بھگدڑ،2طالبات زخمی

کھلے پلاٹوں میں کوڑے کے ڈھیر فوری اٹھانے کے احکامات

کمشنر گوجرانوالہ کا گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

ریلوے پھاٹک پر مخالف سمت سے آنیوالی ٹریفک روکنے کیلئے وارڈنز تعینات

بہاولپور نے ٹی 20بلائنڈ کر کٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سمو گ پر قابو پانے کیلئے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن