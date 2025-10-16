صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناصر باغ میں صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانیکی ہدایت

  • لاہور
ناصر باغ میں صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانیکی ہدایت

ڈی جی پی ایچ اے کا ناصر باغ کا دورہ،پارک کی بحالی کے کاموں کا معائنہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ڈی جی پی ایچ اے منصور احمد نے ناصر باغ اور استنبول چوک کے قریب نئی گرین بیلٹ کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر انہوں نے صفائی، گھاس کی بحالی اور خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہدایات بھی جاری کیں۔ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ شہریوں کو صاف، خوبصورت اور معیاری تفریحی مقامات فراہم کرنا ادارے کی اولین ترجیح ہے ۔ڈی جی نے ناصر باغ کا دورہ کرتے ہوئے پارک کی بحالی اور صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔

انہوں نے ہدایت دی کہ جہاں گھاس خراب ہے وہاں فوری طور پر نئی گھاس لگائی جائے ،جبکہ تالاب سے پرانا پانی نکال کر صفائی کے بعد نیا پانی بھرا جائے ۔ڈی جی نے پارک میں صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے بھی احکامات دیے ۔ان کا کہنا تھا کہ تمام پارکس کو بہترین حالت میں لانے کے لیے ٹیموں کو واضح ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں۔بعد ازاں ڈی جی منصور احمد نے استنبول چوک ٹاؤن ہال کے سامنے نئی بننے والی گرین بیلٹ کا بھی جائزہ لیااور اس کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی ایچ کیو ٹوبہ میں ڈائیلسز مشینیں خراب، مریض پریشان

کمشنر فیصل آباد کا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

اے سی کمالیہ کی کارروائیاں، ناجائز منافع خوروں پر جرمانے

جھنگ پولیس کی کارروائی، اغوا شدہ خواجہ سرا ملتان سے بازیاب

جڑانوالہ میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے اقدامات تیز

موسمی بیماریاں ، نزلہ، کھانسی،بخار کے مریضوں میں اضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن