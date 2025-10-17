الہ آباد ،دو گروپوں میں تصادم، ایک شخص جاں بحق
الہ آباد،قصور(نمائندگان دنیا)قصور کے تھانہ الہ آباد کے نواح میں دو گروپوں میں تصادم، شدید فائرنگ تبادلے کے دوران ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔
تفصیلات کے مطابق الہ آباد کے نواحی علاقے بگھیانہ خورد میں دو گروپوں میں معمولی لڑائی جھگڑا شدید فائرنگ میں تبدیل ہوا۔گولی لگنے سے ایک شخص ادریس دم توڑ گیا۔ اس کی لاش کو ٹی ایچ کیو ہسپتال چونیاں منتقل کردیا گیا ۔مقتول کے بھائی محمد شفیع نے تھانہ الہ آباد میں مقدمہ درج کروایا کہ میرا بھائی ادریس روڈ پر پہلوان نامی شخص کے گھرکے سامنے کھڑا تھا، راحیل یحییٰ نے پستول سے گولی مار دی۔