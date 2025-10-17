کاؤنٹر نارکوٹکس فورس: 2خواتین سمیت 3ملزم گرفتار، منشیات برآمد
لاہور(خبر نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن منشیات سے پاک پنجاب کے تحت جاری کریک ڈاؤن کے 85 ویں روز پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے گوجرانوالہ، راولپنڈی اور ڈیرہ غازی خان میں کامیاب سرچ آپریشنز کیے۔
ترجمان فورس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4.4 کلو چرس، 2.2کلو افیون اور 1.2کلو ویڈ برآمد کی گئی، جبکہ دو خواتین سمیت تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی منظم حکمت عملی کے باعث مقامی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں بڑے نیٹ ورکس کو کمزور کر رہی ہیں۔