قصور:متعدد وارداتیں، لاکھوں روپے، 4 موٹر سائیکلیں چھین لیں
قصور(نمائندہ دنیا)ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فون اور 4 موٹر سائیکلیں چھین لیں۔
تھانہ چھانگامانگا کے علاقہ نواں کوٹ کے قریب سمیرعلی سے 2 لاکھ روپے نقدی، منڈی عثمانوالہ کے علاقہ نجابت کے قریب بستی ڈینگیاں والی کے منظوراکرم سے 30 ہزار روپے نقدی، موبائل فون اور موٹرسائیکل ، اعظم سے ہزاروں نقدی ،وقاص سے موبائل فون چھین لیا، کوٹ اعظم خاں سے اشرف ،واپڈا آفس کھڈیاں سے عبدالرشید،کوٹ رادھاکشن سے محمد منیر ،ہیڈ بلوکی سے محمد یوسف کی موٹرسائیکلیں لے گئے۔