صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:متعدد وارداتیں، لاکھوں روپے، 4 موٹر سائیکلیں چھین لیں

  • لاہور
قصور:متعدد وارداتیں، لاکھوں روپے، 4 موٹر سائیکلیں چھین لیں

قصور(نمائندہ دنیا)ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فون اور 4 موٹر سائیکلیں چھین لیں۔

تھانہ چھانگامانگا کے علاقہ نواں کوٹ کے قریب سمیرعلی سے 2 لاکھ روپے نقدی، منڈی عثمانوالہ کے علاقہ نجابت کے قریب بستی ڈینگیاں والی کے منظوراکرم سے 30 ہزار روپے نقدی، موبائل فون اور موٹرسائیکل ، اعظم سے ہزاروں نقدی ،وقاص سے موبائل فون چھین لیا، کوٹ اعظم خاں سے اشرف ،واپڈا آفس کھڈیاں سے عبدالرشید،کوٹ رادھاکشن سے محمد منیر ،ہیڈ بلوکی سے محمد یوسف کی موٹرسائیکلیں لے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مختلف مقامات سے 2چوری

شہری پر تشدد ، 5 ملزم گرفتار

گجرات :انسداد پو لیو مہم کا جائزہ

ون ویلر گرفت میں آ گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ