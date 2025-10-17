ہیلتھ یونیورسٹی : انڈر گریجوایٹ طلبہ کی وائٹ کوٹ تقریب
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز (یو ایچ ایس) میں نئے داخل ہونے والے انڈر گریجوایٹ طلبہ کی وائٹ کوٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
جس میں خزاں 2025ء سمسٹر کے طلبہ اور ان کے والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر احسن وحید راٹھور تھے۔ جبکہ پرو وائس چانسلر پروفیسر نادیہ نسیم نے طلبہ سے پیشہ ورانہ حلف لیا۔نئے داخل ہونے والے طلبہ کا تعلق فارمیسی، فزیکل تھراپی، نیوٹریشن، لیبارٹری سائنسز اور ہیومن جینیٹکس کے مختلف ڈگری پروگرامز سے ہے۔