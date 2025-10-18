رحمان ایکسپریس کو میرپور ماتھیلو سٹیشن پر2 منٹ سٹاپ کی اجازت
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ریلوے انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے پیش نظر کراچی۔پشاور۔کراچی کے درمیان چلنے والی رحمان باباایکسپریس (47 اپ/48 ڈاون )کو میر پور ماتھیلو ریلوے سٹیشن پر دو منٹ سٹاپ کرنے کی اجازت دے دی، فیصلے پر فوری عمل درآمد ہوگا۔
