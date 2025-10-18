پنجاب یونیورسٹی فیکلٹی ممبر کی نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیزمیں نمایاں کامیابی
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پنجاب یونیورسٹی فیکلٹی ممبر نے ایچ ای سی کے قومی ریسرچ پروگرام کے تحت فنڈنگ حاصل کر لی۔ پنجاب یونیورسٹی سکول آف بائیوکیمسٹری اینڈبائیوٹیکنالوجی کے۔۔۔
اسسٹنٹ پروفیسرڈاکٹر حافظ مزمل رحمان کی نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیزمیں نمایاں کامیابی۔ملک بھر سے موصول 7 ہزار سے زائد ریسرچ منصوبوں میں سے صرف 37 منظورہوئے ۔پنجاب یونیورسٹی کے تین تحقیقی منصوبے منظور شدہ منصوبوں میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر حافظ مزمل رحمان ایک منصوبے میں پرنسپل انویسٹی گیٹر اور دوسرے میں کولیبیریٹر کے طور پر شامل ہیں۔دو منصوبوں میں شمولیت ڈاکٹر مزمل رحمان کی تحقیقی صلاحیتوں کا اعتراف ہے ۔