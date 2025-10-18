صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں میں حفاظتی اقدامات سخت کرنے کی ہدایت

  • لاہور
سکولوں میں حفاظتی اقدامات سخت کرنے کی ہدایت

لاہور(خبر نگار)محکمہ تعلیم کی جانب سے سکولوں میں حفاظتی اقدامات سخت کرنیکی ہدایت کردی ہے ۔ تمام سرکاری و نجی سکول فوری طور پر حفاظتی اصولوں پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔سکولوں میں سی سی ٹی وی کیمرے مکمل طور پر فعال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔۔۔۔

، میٹل ڈیٹیکٹرز کا درست اور مؤثر استعمال یقینی بنایا جائے ،طلبا کے بیگز کی روزانہ چیکنگ کے لیے مؤثر نظام تشکیل دیا جائے ،طلبا، اساتذہ اور عملے کو سکیورٹی اور سیفٹی کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے ،کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع انتظامیہ کو دینے کی ہدایت کی ہے ۔ سکول میں آتشیں اسلحہ لانے پر مکمل پابندی عائد کردی گئی ۔

 

