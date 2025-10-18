تحریک منہاج القرآن کایوم تاسیس دنیا بھر میں منایا گیا
لاہور( نمائندہ دنیا )تحریک منہاج القرآن کا 45 واں یوم تاسیس پاکستان سمیت دنیا بھر میں قائم اسلامک سنٹرز اور تعلیمی انسٹی ٹیوشنز میں منایا گیا۔تحریک کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے پیغام میں کہاکہ منہاج القرآن کی بنیاد1980 میں رکھی گئی۔۔۔
،اس وقت فرقہ واریت،نظریاتی انتشار اور انتہا پسندی عروج پر تھی۔دینی طبقات تقسیم اور فروعی اختلافات میں الجھے ہوئے تھے ۔منہاج القرآن نے خدمت دین سے خدمت انسانیت الگ نہیں کیا اور منہاج ویلفیئر فائونڈیشن کی صورت میں خدمت خلق کا ایک مربوط نظام قائم کیا ہے ۔