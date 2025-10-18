صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14ہزار کنٹریکٹ اساتذہ اعلان کے باوجودمستقل نہ ہوسکے

  • لاہور
پنجاب حکومت کی نئی ریگولیشن پالیسی کے تحت مستقل ملازمین نہ رکھنے کا فیصلہ

لاہور (عاطف پرویز سے )پنجاب کے 14 ہزار سے زائد کنٹریکٹ اساتذہ کی مستقلی ایک بار پھر خواب بن کر رہ گئی۔حکومتِ پنجاب نے نئی ریگولیشن پالیسی کے تحت مستقل ملازمین نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق یہ اساتذہ اور مانیٹرنگ افسران مسلم لیگ (ن) کے سابقہ دورِ حکومت میں بھرتی کیے گئے تھے ، تاہم نہ پی ٹی آئی کے دور میں ریگولر ہو سکے اور نہ ہی موجودہ حکومت کے اعلانات کے باوجود کوئی پیش رفت ہوئی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی کی غیر یقینی صورتحال نے ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے ۔ان کے مطابق وزیرِ تعلیم نے مستقلی کا وعدہ کیا تھا مگر وہ وعدہ ابھی تک ایفا نہ ہو سکا۔ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیرِ تعلیم کی ہدایت پر قائم کمیٹی نے محکمہ سکول ایجوکیشن کی سفارشات کے مطابق اساتذہ کو مستقل کرنے کی تجویز دی تھی، تاہم نئی ریگولیشن پالیسی کے بعد یہ تجویز غیر مؤثر ہو گئی ہے ۔

 

