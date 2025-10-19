صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل ٹاؤن :تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے بچی جاں بحق

  • لاہور
فیصل ٹاؤن :تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے بچی جاں بحق

کمسن آئزہ گلی میں کھیل رہی تھی کہ اچانک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دیڈرائیور کو گاڑی سمیت حراست میں لے لیا گیا ،حادثے کی مزید تحقیقات جاری

لاہور (کرائم رپورٹر )فیصل ٹاؤن کے علاقے میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے تین سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق کمسن آئزہ گلی میں کھیل رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔زخمی بچی کو فوری طور پر جناح ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے ہوا، پولیس نے بتایا کہ واقعہ میں ملوث ڈرائیور کو گاڑی سمیت حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

