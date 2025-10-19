پیسی ہسپتالوں کے سربراہوں کو لیبر یونینز کی مداخلت بارے مراسلہ
لاہور (خبر نگار)پنجاب سوشل سکیورٹی ادارے نے صوبے بھر کے ہسپتالوں کے سربراہان کو لیبر یونینز کی غیر ضروری مداخلت کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا ہے ۔
ذرائع کے مطابق بعض لیبر یونینز اور ان کے رہنما ہسپتالوں کے انتظامی امور میں مداخلت کر کے عملے پر دباؤ ڈالنے اور علاج کے طریقہ کار میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔مراسلے میں ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹس اور انتظامی سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو سرکاری امور میں مداخلت کی اجازت نہ دی جائے ۔