اینٹی منی لانڈرنگ پر ایف آئی اے لاہور زون میں ریفریشر ٹریننگ کورس
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ) انسدادِ انسانی سمگلنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ پر ایف آئی اے لاہور زون میں ریفریشر ٹریننگ کورس کا انعقاد کیاگیا۔
کورس کا مقصد تفتیشی افسران کو جدید تحقیقاتی تقاضوں سے روشناس کرانا تھا ،کورس کا مقصد انسانی سمگلنگ، غیر قانونی امیگریشن، جبری مشقت اور غیر قانونی سرمایہ منتقلی جیسے سنگین جرائم کی روک تھام کے لیے افسران کی عملی مہارتوں میں اضافہ کرنا تھا۔تربیتی پروگرام کے دوران ماہرین نے جدید تفتیشی تکنیک، ڈیجیٹل شواہد کے تجزیے ، مالیاتی ریکارڈ کے مطالعے اور بین الاقوامی تعاون کے پہلوؤں پر مفصل لیکچرز دیے ۔