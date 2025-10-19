ریسکیو اکیڈمی : انٹر ڈسٹرکٹ ٹیموں کے مقابلے اختتام پذیر
مقابلہ جات کا مقصد سروس کی صلاحیتوں کو نکھارنا :سیکرٹری ایمرجنسی رضوان نصیر
لاہور(اے پی پی)سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے پنجاب انٹر ڈسٹرکٹ ریسکیو ٹیموں کے مقابلہ جات میں ڈویژن کی سطح پر جیتنے والی ٹیموں اور انفرادی چیلنجز میں کامیابی حاصل کرنے والے ریسکیورز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان مقابلہ جات کا مقصد پنجاب ایمرجنسی سروس کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور بین الضلاعی کوآرڈینیشن کو مزید بہتر کرنا ہے تاکہ کسی سانحہ یا ڈیزاسٹر کی صورت میں زیادہ سے زیادہ متاثرین کی جانیں بچائی جا سکیں ۔ انہوں نے کہا کہ بہترین کارکردگی کی حامل ٹیمیں نیشنل ریسکیو چیلنج جو 20 اکتوبر کو ریسکیو اکیڈمی میں شروع ہو رہا ہے ،اپنی اپنی ڈویژن کی نمائندگی کریں گی۔پنجاب انٹر ڈسٹرکٹ ریسکیو ٹیموں کے مقابلہ جات میں پنجاب بھر سے 37 ضلعی ریسکیو ٹیموں نے حصہ لیا۔ اختتامی تقریب ایمرجنسی سروسز اکیڈمی و ریسکیو ہیڈکوارٹرز، ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی سیکرٹری ایمرجنسی سروسز، ڈاکٹر رضوان نصیر تھے ،تقریب میں پنجاب بھر کے ضلعی افسران، ٹیم لیڈرز، ریسکیورز اور زیرِ تربیت پاکستان بھر کے ریسکیو کیڈٹس نے شرکت کی۔