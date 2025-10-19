صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرت کی بنیاد پر قتل ،ڈی آئی جی کامران عادل عدالتی معاون مقرر

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس محمد امجد رفیق نے غیرت کی بنیاد پر قتل کے مقدمات میں شواہد اکٹھا کرنے اور پراسیکیوشن کے طریقہ کار سے متعلق اہم کیس میں تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے پولیس افسر ڈی آئی جی کامران عادل کوعدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے 24 اکتوبر کو طلب کرلیا۔

