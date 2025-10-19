غیرت کی بنیاد پر قتل ،ڈی آئی جی کامران عادل عدالتی معاون مقرر
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس محمد امجد رفیق نے غیرت کی بنیاد پر قتل کے مقدمات میں شواہد اکٹھا کرنے اور پراسیکیوشن کے طریقہ کار سے متعلق اہم کیس میں تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے پولیس افسر ڈی آئی جی کامران عادل کوعدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے 24 اکتوبر کو طلب کرلیا۔
