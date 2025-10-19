صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین بچوں کی حوالگی سے متعلق کیس سماعت کیلئے مقرر

  • لاہور
لاہور (این این آئی) لاہور ہائیکورٹ میں برطانوی قونصلیٹ کی جانب سے تین بچوں کی حوالگی سے متعلق کیس 23اکتوبر کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا۔

دو رکنی بینچ سماعت کرے گا۔لاہور ہائیکورٹ کے رجسٹرار آفس نے کیس کو 23اکتوبر کے لئے مقرر کرتے ہوئے کاز لسٹ جاری کردی ،جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل دو رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ برطانوی قونصلیٹ کانٹی سرے کی جانب سے تین بچوں کی حوالگی کے لئے لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کیا گیا ہے ۔ سماعت کے دوران وفاقی حکومت کی نمائندگی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کریں گے ۔ 

