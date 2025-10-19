صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غازی آباد:اشتہاری کی فائرنگ سے پولیس اہلکارزخمی

  • لاہور
غازی آباد:اشتہاری کی فائرنگ سے پولیس اہلکارزخمی

زخمی اہلکارہسپتال داخل ، پولیس نے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا

لاہور(کرائم رپورٹر ) غازی آباد کے علاقے میں خان بابا اور اسکے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کردی ۔فائرنگ کے نتیجے میں انویسٹی گیشن کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق غازی آباد پولیس نے جرائم پیشہ عنصر لودھی عرف خان بابا کو پکڑنے کے لیے ریڈ کیا تو جرائم پیشہ افراد نے آگے سے فائرنگ کر دی جسکے نتیجے میں انویسٹی گیشن کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔غازی آباد پولیس کے مطابق پولیس نے اشتہاری عنصر لودھی عرف خان بابا کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تھا ۔ملزم اور اسکے ساتھیوں نے آگے سے مشین گن کیساتھ فائرنگ کر دی جسکے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ زخمی کانسٹیبل کو ہسپتال منتقل کر دیا گیاجہاں اسکا علاج جاری ہے ۔پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور بعدازاں پولیس نے انویسٹی گیشن پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ۔پولیس نے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

