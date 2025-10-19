صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیرشاہ کالونی ، ایونیوون کی سڑکوں پر سیوریج پانی کاراج

  • لاہور
شیرشاہ کالونی ، ایونیوون کی سڑکوں پر سیوریج پانی کاراج

تین ماہ گزرنے کے باوجود علاقے میں پانی کی نکاسی ممکن نہ ہو سکی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور کا ماڈل ایریا قرار دیا گیا رائیونڈ روڈ گندے پانی کی زد میں ہے ۔شیر شاہ کالونی اور ایل ڈی اے ایونیو ون کے داخلی راستے پر کئی میٹر تک سیوریج کے پانی نے سڑکوں کو جوہڑ بنا دیا۔ایل ڈی اے ، واسا اور پبلک ہیلتھ کے تمام دعوے عملی طور پر رائیونڈ روڈ پر ہواہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق شہری روزانہ گندے پانی سے گزر کر گھروں کو جانے پر مجبور ہیں۔لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کے دعوے اور سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کے منصوبے یہاں بری طرح ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ رائیونڈ روڈ ماڈل ایریا نہیں بلکہ اذیت ایریا بن چکا ہے ۔ادارے خاموش ہیں اور شہری تین ماہ سے انتظامیہ کے منتظر۔شیر شاہ کالونی کے مکینوں کی زندگی اجیرن ہو چکی،بدبو اور تعفن نے علاقے کے ماحول کو متاثر کر رکھا ہے ۔حدود کے تعین کی لڑائی نے شیر شاہ کالونی کے سیوریج سسٹم کو مزید برباد کر دیا۔لاہور کے ترقیاتی منصوبے کاغذوں تک محدود ہیں،تین ماہ سے جاری اس صورتحال نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اور اگر اداروں نے بروقت اقدامات نہ کیے تو یہ علاقہ ترقیاتی ماڈل نہیں بلکہ شہری ناکامی کی علامت بن جائے گا۔

