ییلو ٹرین منصوبہ ڈیڈ لائن کے باوجود شروع نہ ہوسکا
حکومت منصوبے سے متعلق سنجیدگی سے کام کر رہی ہے :وزیرٹرانسپورٹ
لاہور (شیخ زین العابدین )شہر لاہور کے ٹرانسپورٹ سسٹم میں ییلو لائن ٹرین منصوبہ خواب بن کر رہ گیا۔ذرائع کے مطابق منصوبے کی ابتدائی فزیبلٹی ،بین الاقوامی مشاورت اور تعمیراتی پلان سب کچھ تیار تھا،مگر عملدرآمد کے مرحلے پر حکومتی سستی اور مالی ترجیحات نے منصوبے کو بند فائلوں میں دفن کر دیا۔ ییلو لائن کے تحت ٹھوکر نیاز بیگ سے ہربنس پورہ تک ابوظہبی ماڈل کے اے آر ٹی سسٹم کے طرز پر24 کلومیٹر طویل روٹ اور 18 سٹیشنز تعمیر کیے جانے تھے ۔65 ارب روپے کی لاگت سے شہر کو جدید ٹرانزٹ سسٹم دینے کا عزم تو کیا گیا،لیکن منصوبہ اب محض سرکاری رپورٹوں میں زندہ ہے ۔چینی کمپنی نورنکو کے ساتھ ٹرام یا اے آر ٹی کے حوالے سے کسی معاہدے یا فیصلہ سازی کی نوبت تک نہ آ سکی۔پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ پلان یا پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مئی 2026 تک منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت اب ماضی کی بات لگتی ہے ۔وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے بتایا کہ پنجاب حکومت منصوبے سے متعلق سنجیدگی سے کام کر رہی ہے ، پلاننگ فیز مکمل ہے اور جلد ہی یہ منصوبہ شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کر رہا ہو گا۔