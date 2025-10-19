دیگر ڈویلپمنٹ اتھارٹیز میں ایجنسیوں کاقیام نہ ہوسکا
بیشتر شہروں میں بغیر ٹریفک انجینئرنگ پلان سڑکوں کی مرمت جاری
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )صوبے کی دیگر ڈویلپمنٹ اتھارٹیز میں ٹیپا طرز کی ایجنسیوں کے قیام کا فیصلہ اب بھی درآمد کا منتظر ہے ۔ یہ فیصلہ 20 ستمبر کو سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا تھا،تاہم ایک ماہ گزرنے کے باوجود عملی اقدامات کا آغاز نہیں ہو سکا۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پرتمام ڈویلپمنٹ اتھارٹیز میں ٹیپا ماڈل پر ٹریفک انجینئرنگ ایجنسیوں کے قیام کی تجویز دی گئی تھی۔مقصد یہ تھا کہ سڑکوں کی تعمیر سے قبل ان کے لیول، نکاسیِ آب اور سائن بورڈز کا نظام ایک مربوط پلان کے تحت تشکیل دیا جائے ۔ فیصل آباد، راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالہ اور بہاولپور سمیت دیگر ڈویلپمنٹ اتھارٹیز میں کوئی باقاعدہ ٹریفک انجینئرنگ ایجنسی موجود نہیں۔پنجاب کے بیشتر شہروں میں بغیر ٹریفک انجینئرنگ پلان کے سڑکوں کی مرمت اور توسیع جاری ہے ،جس سے نہ صرف اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں بلکہ ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ ٹیپا رولز کی توسیع اور نئی ایجنسیوں کے قیام سے شہروں میں سڑکوں کی منصوبہ بندی بہتر ہو گی۔