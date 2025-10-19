صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مارٹر گولے ، گرنیڈ پھینکنے والے کواڈکاپٹر خریدنے کی منظوری

  • لاہور
مارٹر گولے ، گرنیڈ پھینکنے والے کواڈکاپٹر خریدنے کی منظوری

ایڈوانس گیجٹری کی حامل 10 کمانڈ اینڈ کنٹرول سرویلنس گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ

لاہور(کرائم رپورٹر) پنجاب حکومت نے جدید گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کرلیا، ساتھ ہی مارٹر گولے ، گرنیڈ پھینکنے والے کواڈکاپٹرزخریدنے کی بھی منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ 4 آرمرڈ سرویلنس گاڑیاں بھی خریدی جائیں گی۔ ایڈوانس گیجٹری کی حامل 10 کمانڈ اینڈ کنٹرول سرویلنس گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ یہ گاڑیاں جرائم کے لحاظ سے حساس قرار دیئے 10 اضلاع کو دی جائیں گی۔ لاہور میں متحرک گینگز کی نشاندہی کمانڈ اینڈ کنٹرول سرویلنس گاڑیوں سے ممکن ہوسکے گی۔ تمام گاڑیوں کے لیے 1680 ملین کے فنڈز کا تخمینہ لگالیا گیا،پہلے مرحلے میں980ملین کے فنڈزجاری ہوں گے ، جدید گاڑیاں محراب محفوظ پنجاب مشن کے تحت خریدی جائیں گی۔

