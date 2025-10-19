سائبر کرائم سے متعلق کیس پولیس درج نہیں کرے گی
آن لائن ہراسانی ، بلیک میلنگ کا کیس نیشنل سائبر کرائم کے حوالے کیا جائے گا
لاہور(کرائم رپورٹر )سائبر کرائم سے متعلق کیس پولیس درج نہیں کرے گی جبکہ سائبر کرائم سے متعلق تمام تفتیش نیشنل سائبر کرائم کرے گی۔ اے آئی جی انوسٹی گیشن کے مطابق جو درخواست آئے گی اسے ایف آئی اے نیشنل سائبر کرائم کو بھجوا دیا جائے گا ، اس کے علاوہ ایف آئی اے آئندہ چالان بھی نیشنل سائبر عدالتوں میں جمع کرائے گی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق آن لائن ہراسانی ، بلیک میلنگ کا کیس نیشنل سائبر کرائم کے حوالے کیا جائے گا۔ خواتین یا مردوں کو سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے کی تحقیقات سائبرکرائم ونگ کرے گا۔ جعلی آئی ڈیز اور پروفائلز،جعلی اکاؤنٹ بنانے کی تحقیقات سائبر کرائم ونگ کرے گا۔ اس کے علاوہ سائبر فراڈ اور آن لائن دھوکہ دہی کی تحقیقات بھی سائبر کرائم ونگ کرے گا، ساتھ ہی ای کامرس، آن لائن خرید و فروخت پر فراڈ کی تحقیقات بھی سائبر کرائم ونگ کرے گا ۔ جعلی ویب سائٹس یا ای میلز کے ذریعے پیسے لوٹنے کی تحقیقات سائبر کرائم ونگ کرے گا۔ ڈیٹا چوری اور ہیکنگ،اکاؤنٹ ہیک کرنے کی تحقیقات نیشنل سائبر کرائم ونگ کرے گا ۔ ذاتی معلومات، تصاویر یا ویڈیوز چوری کرنا،غیر اخلاقی ،ممنوعہ مواد پھیلانا شامل ہے ۔ اس کے علاوہ فحش، غیر اخلاقی یا مذہبی منافرت پر مبنی مواد سوشل میڈیا پر پھیلانا بھی شامل ہے ،ریاست یا حساس اداروں کے خلاف پروپیگنڈ ا کی تحقیقات بھی سائبر کرائم ونگ کرے گا۔