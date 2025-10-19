صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک لبیک یا رسول اللہ کی تاجدار ختم نبوت کاانعقاد

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر )تحریک لبیک یا رسول اللہ و تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام جامعۃ النور البشیر گارڈن میں تاجدارِ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔

کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک کے بانی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے کہاکہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جدوجہد بہت بڑا فریضہ ہے ۔ عقیدۃ ختم نبوت کی وجہ سے پورا دین اسلام محفوظ ہے ۔ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے دیگر عقائد کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی لازم ہے ۔نبی ؐ کی محبت ہی ایک مسلمان کااصل سرمایہ ہے ، قادیانی لابی برملا اسلام مخالف سرگرمیاں کرنے میں مصروف ہے ، حکومت کوچاہئے ان کیخلاف کارروائی کرے ۔

