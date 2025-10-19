وزیر صحت کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ
لاہور (این این آئی)صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا اچانک دورہ کیا ۔
اس موقع پر چیئر مین فرحت عالمگیر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلال محی الدین، ایم ایس پی آئی سی عامر رفیق بٹ بھی ہمراہ تھے ۔خواجہ عمران نذیر نے ہسپتال کے دورہ کے دوران مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا ۔انہوں نے کہاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں عوام کو صحت کی عالمی معیار کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔