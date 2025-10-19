صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایس لاہور انعام اللہ کی 3 روزہ ایکس پاکستان چھٹی منظور

  • لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے لاہور انعام اللہ کی 3 روزہ ایکس پاکستان چھٹی منظور، ڈی ایس لاہور 20 اکتوبر کو 3 روزہ چھٹی پر بیرون ملک روانہ ہونگے۔

 ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ راولپنڈی کو لاہور ڈویژن کا اضافی چارج سونپ دیا گیا،ریلوے کی تاریخ میں پہلی بار 3 سو کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ڈویژن کا چارج کسی ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ کو سونپا گیا، ذرائع کے مطابق لاہور ڈویژن میں 20 سے 22 تاریخ تک ریلوے کی اہم اراضی کی آکشن شیڈول ہے ، وزارت ریلوے نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

