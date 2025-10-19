صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بکر منڈی پرچھاپہ، 1400کلو مضر صحت گوشت تلف

  • لاہور
بکر منڈی پرچھاپہ، 1400کلو مضر صحت گوشت تلف

مقدمہ درج،نیلی کالی رنگت کاگوشت گندی بدبودار جگہ پر رکھا گیا تھا

لاہور(اے پی پی)ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے بکر منڈی میں چھاپہ مارا، غیر قانونی مذبح خانے کیخلاف آپریشن کے دوران 1400کلو مضر صحت گوشت تلف کر کے مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ نیلی کالی رنگت کاگوشت گندی ،بدبودار جگہ پر رکھا گیا تھا۔ ویٹرنری سپیشلسٹ نے گوشت کا تفصیلی معائنہ کیا اور گوشت کو انسانی استعمال کے لیے انتہائی مضر قراردیا، ڈی جی فوڈاتھارٹی نے بتایا کہ زنگ آلود بکس کا استعمال کیا جارہا تھا اور پروسیسنگ ایریا میں نالیاں کھلی اور صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے ۔ سلاٹرنگ ایریا میں ٹوٹا فرش، مکھیوں مچھروں کی بھرمار پائی گئی،انتہائی لازم جانور کی خرید اور گوشت سپلائی کا ریکارڈ موجود نہیں تھا،برآمد شدہ تمام تر ناقص گوشت قانونی کارروائی کے بعد تلف کر دیا گیا،ملازمین کے میڈیکلز اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس عدم موجود پائے گئے ، ڈی جی فوڈاتھارٹی نے بتایا رواں سال 8لاکھ 94ہزار کلو سے زائد گوشت تلف، 381 مقدمات درج کروائے جاچکے ہیں،بیمار اور کم عمر جانور نواحی علاقوں سے لا کر گوشت تیار کیا جارہا تھا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بنیادی مقصد محفوظ، معیاری اور حلال خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مادہ ریچھ رانو کی اسلام آباد منتقلی کا باضابطہ آغاز

سہراب گوٹھ سے کروڑوں روپے کی اسمگل اشیا برآمد

رفاہی پلاٹ پر قبضہ،میئر اور کے ایم سی کیخلاف درخواست پر نوٹس جاری

قطر اسپتال کے وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی

فلیٹ سے بیوہ خاتون کی گلا کٹی لاش برآمد

اندرون سندھ:اشتہاری، منشیات فروشوں سمیت 43ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل