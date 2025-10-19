E-paper
صفحٔہ اول
(current)
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
آج کے کالمز
آج کے کالمز
مجیب الرحمٰن شامی
جلسہ عام
ایاز امیر
نقطہ نظر
رؤف کلاسرا
آخر کیوں
رشید صافی
وفاق نامہ
عمران یعقوب خان
ویو پوائنٹ
محمد عبداللہ حمید گل
افکارِ گُل
تمام کالم نگار
شہر کی خبریں
شہر کی خبریں
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
سرگودھا
گوجرانوالہ
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
دنیا فورم
میگزین
کیمرے کی آنکھ سے
رابطہ کریں
صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
لاہور
اسلام آباد
کراچی
فیصل آباد
گوجرانوالا
ملتان
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
کاکول پاسنگ آؤٹ، اعزازی شمشیر سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ کے نام
سپارکو آج پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گا
افغان کرکٹرز کی ہلاکت کاالزام،آئی سی سی کا بیان متعصبانہ:عطا تاڑر
سعودی عرب نے پاکستان میں اے آئی ہب کا افتتاح کر دیا
شرپسندی میں ملوث مدارس کیخلاف کارروائی ہوگی :پنجاب حکومت
نایاب شارک کے تحفظ کیلئے قومی ایکشن پلان بنائینگے ،وزیر بحری امور
تازہ ترین
گندم پالیسی 26-2025 منظور، حکومت کا کسانوں کو مناسب قیمت دینے کا فیصلہ
جنگ بند، پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے: وزیر دفاع
گرفتار خودکش بمبار نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب کردیا
بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث فتنہ الہندوستان کا سرغنہ جمیل ٹیٹک ہلاک
وزیراعظم سے وفاقی وزیرداخلہ کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی
آج کے کالمز
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Add Roznama Dunya to Home
×