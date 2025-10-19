انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کے ملازمین کامظاہرہ
لاہور (آن لائن) پاکستان ملی لیبر فیڈریشن لاہور ڈویژن اور ایپکا لاہور کے زیراہتمام انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور میں ملازمین کے حقوق کے تحفظ کیلئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
مظاہرے کے بعد فیڈریشن اور ایپکا کے نمائندہ وفد نے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کی انتظامیہ کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کیے ، جو خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوئے ۔ انتظامیہ نے فیڈریشن اور ایپکا کے تمام جائز مطالبات کو ایک ہفتے کے اندر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر صدرابو ہریرہ نے کہا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے پرامن اور باوقار جدوجہد جاری رکھیں گے ۔