پنز میں نرسنگ کی ترقی اور اعلیٰ معیار کی ہیلتھ کیئر کیلئے سیمینار
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے)ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز پروفیسر ڈاکٹر آصف بشیر نے کہا ہے۔
کہ میڈیکل ایجوکیشن کے فروغ اور مریضوں کی بہتر نگہداشت کے لیے نوجوان ہیلتھ پروفیشنلز کو جدید طبی مہارتوں پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار شعبہ نرسنگ کی ترقی، ریسرچ اور کوالٹی ہیلتھ کیئر کو یقینی بنانے کیلئے پینز میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انتظامی ڈاکٹرز و نرسنگ سے وابستہ شخصیات بھی موجود تھیں۔