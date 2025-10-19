صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز سیکرٹریٹ میں سانحہ کارساز کے شہدا کی یاد میں شمعیں روشن

  • لاہور
پیپلز سیکرٹریٹ میں سانحہ کارساز کے شہدا کی یاد میں شمعیں روشن

لاہور(سپیشل رپورٹر )سانحہ کارساز پیپلز پارٹی کی قیادت کو ختم کرنے کی سازش ہے ،جن کارکنوں نے پارٹی کی خاطر جانوں کے نذرانے دئیے ،انکی خاطر سب متحد ہو جائیں۔

ان خیالات کا اظہار سانحہ کار ساز کی 18ویں برسی پر پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیاگیا۔رانا جمیل منج،حاجی عزیز الرحمن چن ،چودھری ریاض،شاہدہ جبیں،میاں ایوب ،نرگس خاں،امجد جٹ،عارف خان،منیر ڈگرا،فیاض بھٹی اور عامر نصیر بٹ ،میر شکیل نے خطاب کیا، تقریب کے آخر میں شہدا کی یاد میں شمعیں روشن کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔

