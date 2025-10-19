صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی لائبریرینز آرگنائزیشن کی گولڈن جوبلی تقریب

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی لائبریرینز آرگنائزیشن کی گولڈن جوبلی تقریب

لاہور (خبر نگار)وائس چانسلرپنجاب یونیورسٹی محمد علی نے کہا ہے کہ علم کی ترویج اور مطالعہ کی عادات کو فروغ دینے میں لائبریرینز کااہم کردار ہے ۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لائبریرینز آرگنائزیشن کی 50سالہ گولڈن جوبلی تقریب و سالانہ ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر پنجاب یونیورسٹی کے پرووائس چانسلرپروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، صدر اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن ڈاکٹر امجد مگسی، رجسٹرار ڈاکٹر احمد اسلام، ڈی جی ڈاکٹر ریحان صادق، فیکلٹی ممبران اور مختلف شعبہ جات سے لائبریرینز نے شرکت کی۔وائس چانسلر محمد علی نے ڈاکٹر ہارون عثمانی اور سیف الرحمن عتیق کی پنجاب یونیورسٹی کے لئے شاندار خدمات کو سراہا۔

 

