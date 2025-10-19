صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستلج میں نہاتے 45سالہ شخص ڈوب کر جاں بحق

  • لاہور
45سالہ منشاء گہرے پانی میںچلے جانے سے ڈوبا، لاش کیلئے ریسکیو آپریشن

قصور(خبرنگار، نمائندہ دنیا)کنگن پور کے نواح صدر شیرے والا کے قریب دریائے ستلج میں نہاتے ہوئے 45سالہ شخص ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔الہ آباد کا رہائشی محمد منشاء ولد عنایت اﷲ اپنے سسرالی گائوں ہستے وال گیا اور دریا ئے ستلج میں اپنے برادر نسبتی عرفان کے ساتھ نہانے چلا گیا۔دوران تیراکی گہرے پانی میں ڈوب گیا۔ریسکیوعملہ نے موقع پر پہنچ کرلاش کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کردیا۔پولیس تھانہ کنگن پور مصروف کارروائی ہے ۔

