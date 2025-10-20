250پتنگیں برآمد، ملزم گرفتار
لاہور (کرائم رپورٹر) شفیق آباد پولیس نے لاکھوں روپے مالیت کی رنگ برنگی پتنگوں کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی۔
پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران 250 سے زائد پتنگیں برآمد کی گئیں جو شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کے لیے بھیجی جا رہی تھیں۔ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق ملزم اظہر محمود پابندی کے باوجود پتنگ فروشی میں ملوث تھا۔ اور پولیس کی نظروں سے بچنے کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ اور سفید تھیلوں کے ذریعے پتنگوں کی ترسیل کرتا تھا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔