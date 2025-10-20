موبائلز سکواڈ :72گھنٹوں میں 37جرائم پیشہ گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)موبائلز سکواڈ نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف جرائم میں ملوث 37 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔۔۔
کارروائیوں کے دوران 14 اشتہاری، 4 عادی مجرمان اور 19 عدالتی مفروران کو ای پولیس ایپ کی مدد سے حراست میں لیا گیا۔ ناکہ جات پر ای پولیس ایپ کے ذریعے 82 ہزار 145 سے زائد افراد کا ریکارڈ چیک کیا گیا جبکہ 16 ہزار 912 وہیکلز اور موٹر سائیکلز کی جامع چیکنگ کی گئی۔چیکنگ کے دوران 3 پستول اور رائفلیں برآمد کی گئیں جبکہ سیاہ پیپر اور نیلی بتی استعمال کرنے والی 197 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔