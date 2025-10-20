صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائلز سکواڈ :72گھنٹوں میں 37جرائم پیشہ گرفتار

  • لاہور
موبائلز سکواڈ :72گھنٹوں میں 37جرائم پیشہ گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)موبائلز سکواڈ نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف جرائم میں ملوث 37 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔۔۔

 کارروائیوں کے دوران 14 اشتہاری، 4 عادی مجرمان اور 19 عدالتی مفروران کو ای پولیس ایپ کی مدد سے حراست میں لیا گیا۔ ناکہ جات پر ای پولیس ایپ کے ذریعے 82 ہزار 145 سے زائد افراد کا ریکارڈ چیک کیا گیا جبکہ 16 ہزار 912 وہیکلز اور موٹر سائیکلز کی جامع چیکنگ کی گئی۔چیکنگ کے دوران 3 پستول اور رائفلیں برآمد کی گئیں جبکہ سیاہ پیپر اور نیلی بتی استعمال کرنے والی 197 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیاں، دالیں اور گوشت مہنگے، ٹماٹر 600 روپے کلو فروخت، عوام پریشان

فروہ عامر کے جوہرآباد کالج چوک امام بارگاہ حسینیہ چوک ،نسیم کالونی سمیت مختلف علاقوں کے دورے

پنجاب کالج بھلوال کی سرگودھا بورڈ میں 3 نمایاں پوزیشنز،کالج میں ٹاپرز کا پُرتپاک استقبال

انٹرنیشنل الکرم انسٹی ٹیوٹ بھیرہ کے زیر اہتمام چوتھی بین الاقوامی سیرت کانفرنس

انٹر میڈیٹ پارٹ ون نتائج میں طالبہ کا اعزاز

مسلم لیگی حکومت کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر