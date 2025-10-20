آتشزدگی کے دو واقعات میں لاکھوں کا سامان جل گیا
ڈیرہ شاملات ، حاجی پارک میں دکان اور گتے کے گودام میں آگ لگی
قصور(خبرنگار )قصور اور کو رادھا کشن میں شارٹ سرکٹ سے آتشزدگی کے دو واقعات میں لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر ہوگیا ۔تھانہ بی ڈویژن کے علاقہ کوٹ مراد خاں میں ڈیرہ شاملات کے قریب واقع بلال کی شاپ پر شارٹ سرکٹ سے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ تھانہ کوٹ رادھا کشن کی حدود میں حاجی پارک فیز 2 کے علاقے میں افضل کے گتے کے گودام میں آگ لگ گئی تاہم خوش قسمتی سے دونوں واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بروقت موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پالیا۔