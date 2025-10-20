صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں روپے، موٹر سائیکلز، زیورات و دیگر قیمتی سامان چوری

  • لاہور
کنگن پور، الہ آباد، سرائے مغل کے علاقوں میں گھر، شیلر و دیگر مقامات پر وارداتیں

کنگن پور، الہ آباد، سرائے مغل کے علاقوں میں گھر، شیلر و دیگر مقامات پر وارداتیں

قصور(خبرنگار،نمائندہ دنیا)قصور کے گردونواح میں وارداتوں میں لاکھوں روپے ،موٹر سائیکلز ، زیورات و دیگر قیمتی سامان چوری ہوگیا ۔ تھانہ الہ آبادکے علاقے میں تلونڈی کے رہائشی ذیشان کی دکان کے باہر کھڑی اپلائیڈ فارموٹر سائیکل اورکوٹ رادھا کشن کے علاقہ میں رفیق کی ہسپتا ل کے باہر کھڑی میری موٹر سائیکل چور لے گئے ۔تھانہ کنگن پور کے علاقے میں بوٹاکے زرعی رقبہ سے چار لاکھ مالیت کا 15kvکا ٹرانسفارمر اور کھاد کی بوریاں،تھانہ سرائے مغل کے علاقے سے چاہ بلیکا کٹارمل کے رہائشی ناظم کے گھر سے تالے توڑ کر گھر سے ڈیڑھ لاکھ روپے ، زیورات ، دو ایل ای ڈی و دیگر قیمتی سامان جبکہ الہ آباد کے علاقے سے چور نوبل فوڈز قصور روڈ الہ آباد کے رہائشی شوکت کے شیلر سے ساڑھے 4 لاکھ کی کاپر وائر چور لے گئے۔

