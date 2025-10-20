میونسپل کمیٹی پھولنگر کی کروڑوں مالیت کی اراضی واگزار
اے سی نے ہیڈ بلوکی روڈ پر 2 کنال 1 مرلہ کمرشل اراضی کا قبضہ چھڑوالیا
قصور(نمائندہ دنیا،خبرنگار)اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نشتررحمان لودھی کا قبضہ مافیا کیخلاف کریک ڈائون،میونسپل کمیٹی پھولنگر کی کروڑوں روپے مالیت کی ہیڈ بلوکی روڈ پر 2کنال 1مرلہ رقبہ کی کمرشل قیمتی اراضی واگزار کروالی ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پیرافورس کے ہمراہ قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن لیا۔ نشتر رحمان لودھی کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔
دوبارہ قبضہ کرنے والوں کو قانون کے سخت شکنجے میں لائیں گے۔ غیر قانونی قبضے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔علاوہ ازیں حکومت کی ہدایت پر تحصیل پتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر نشتررحمان لودھی کی زیرنگرانی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا فورس)کو مکمل فعال کردیا گیا ہے ۔