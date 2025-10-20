صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی پھولنگر کی کروڑوں مالیت کی اراضی واگزار

  • لاہور
میونسپل کمیٹی پھولنگر کی کروڑوں مالیت کی اراضی واگزار

اے سی نے ہیڈ بلوکی روڈ پر 2 کنال 1 مرلہ کمرشل اراضی کا قبضہ چھڑوالیا

قصور(نمائندہ دنیا،خبرنگار)اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نشتررحمان لودھی کا قبضہ مافیا کیخلاف کریک ڈائون،میونسپل کمیٹی پھولنگر کی کروڑوں روپے مالیت کی ہیڈ بلوکی روڈ پر 2کنال 1مرلہ رقبہ کی کمرشل قیمتی اراضی واگزار کروالی ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پیرافورس کے ہمراہ قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن لیا۔ نشتر رحمان لودھی کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔

دوبارہ قبضہ کرنے والوں کو قانون کے سخت شکنجے میں لائیں گے۔ غیر قانونی قبضے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔علاوہ ازیں حکومت کی ہدایت پر تحصیل پتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر نشتررحمان لودھی کی زیرنگرانی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا فورس)کو مکمل فعال کردیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشرہ میں بے چینی کا سبب اسلام سے دوری، سردار یوسف

جمعیت اہلحدیث پاکستان کا بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان

مہنگائی کی ذمہ دار حکومت، تاجروں کا کوئی قصور نہیں، اجمل بلوچ

ایف بی آر کا ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

ایس ایس پی انویسٹی گیشن کا بہارہ کہو پھلگراں تھانوں کا دورہ، گیٹ بند

راولپنڈی میں کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر