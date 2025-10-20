ملازمین کے سنگین بیماریوں کا شکار بچوں کے علاج کیلئے 35 لاکھ جاری
لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس ملازمین کے سنگین بیماریوں کا شکار بچوں کے علاج معالجے کیلئے 35 لاکھ 84 ہزار روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔
ترجمان پنجاب پولیس نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اے ایس آئی اعظم علی کو بیٹی کی کوکلیئر امپلانٹ سرجری کیلئے 16 لاکھ 60 ہزار روپے کی منظوری دی گئی۔ نائب قاصد محمد ظفر کو بیٹے کے بلڈ کینسر کے علاج معالجے کیلئے 5 لاکھ روپے فراہم کیے گئے ۔ ڈی ایس پی محمد اویس قرنی کو بیٹی کے پھیپھڑوں کے عارضہ کے علاج کیلئے 03 لاکھ روپے دیئے گئے۔