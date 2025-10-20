درجنوں پرندے، نٹنگ گئیرز برآمد، 29 ملزم گرفتار
12 ملزموں کے خلاف مقدمات درج، بھاری جرمانے، پرندے آزاد
لاہور (آن لائن)صوبے بھر میں جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار، کاروبار اور قبضہ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔تفصیلا ت کے مطابق ان کارروائیوں کے نتیجے میں فیصل آباد، اوکاڑہ، خوشاب، لیہ، خانیوال، ملتان، لودھراں، راولپنڈی، بہاولنگر، بہاولپور، مظفرگڑھ اور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں سے فالکن، تیتر، بٹیر، جنگلی خرگوش، سانڈھوں اور سور کے غیر قانونی شکار میں ملوث 29 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضہ سے درجنوں جنگلی پرندے اور 6 نٹنگ گئیرز برآمد کیے گئے ، جبکہ 12 ملزمان کے خلاف ایف آئی آرز درج اور باقی کے خلاف قانونی چارہ جوئی جاری ہے۔اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر اوکاڑہ محمد سرفراز نے فالکن کے ایک شکاری کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کبوتر، بٹیر اور دو گزے تحویل میں لے کر مقدمہ درج کرایا۔ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر سرگودھا ریجن نعیم طاہر کی نگرانی میں نورپور تھل سے فالکن کے شکار کے لیے استعمال ہونے والے 25 کبوتر اور 26 دو گزے برآمد کیے گئے ۔بہاولپور میں طارق عباس نے بٹیر کے دو شکاریوں کے خلاف ایف آئی آرز درج کرائیں۔