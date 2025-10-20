صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رابطہ کمیٹی کا اجلاس

  • لاہور
لاہور (سیاسی نمائندہ) عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رابطہ کمیٹی اور عہدیداران کا اجلاس مرکز ختم نبوت لاہور میں پیررضوان نفیس کی صدارت میں ہوا۔

اجلاس میں مجلس کے مرکزی رہنما مولانا عزیز الرحمن ثانی، سیکرٹری جنرل لاہور مولانا قاری علیم الدین شاکر، ڈاکٹر عبدالواحد قریشی، مولانا محمداشرف گجر،مولانا خالد محمود، مولانا عبدالنعیم، مولانا سعید وقار، بھا ئی حامد بلوچ،مولانا مہتاب فاروق ودیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ 44ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس چناب نگر 30,31 اکتوبر کو مرکز ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر ضلع چنیوٹ میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس میں تمام مکاتب فکر، دینی وسیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین شرکت و خطاب کرینگے۔

