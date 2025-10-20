صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی تاجر اتحاد کے رہنمائوں کی لاہور چیمبر کے نومنتخب صدر سے ملاقات

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)عوامی تاجر اتحاد پاکستان کے سینئر رہنمائوں کے ایک وفد نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نومنتخب صدر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات کی۔

وفد نے ملاقات میں فہیم الرحمان سہگل کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ فہیم الرحمان سہگل اپنی تجربہ کار قیادت اور عملی ویژن کے ذریعے تاجر برادری کے مسائل کے حل میں فعال کردار ادا کریں گے ۔اس موقع پر چیئرمین عوامی تاجر اتحاد حاجی محمد اسحاق نے کہا کہ نومنتخب صدر فہیم الرحمان سہگل کی کامیابی تاجر برادری کے لیے خوش آئند ہے۔

