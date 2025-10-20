اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں شفافیت کیلئے حکمتِ عملی تیار
نئی پرائس لسٹیں، الیکٹرک بورڈز ،آگاہی مہم کا آغاز، ریلیف یقینی بنانے کا فیصلہ
لاہور (آن لائن) شہر لاہور کی تمام مارکیٹوں میں اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں شفافیت اور عوامی ریلیف کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب نے ایک جامع حکمتِ عملی تیار کر لی ہے ۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد عوامی استحصال کو روکنا اور سرکاری نرخوں پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنانا ہے ۔تفصیلات کے مطابق دکانداروں کو واضح اور نمایاں سرکاری ریٹ لسٹیں آویزاں کرنے کا پابند بنایا جائے گا تاکہ صارفین کو قیمتوں کے حوالے سے کسی قسم کے ابہام کا سامنا نہ ہو۔
مارکیٹوں میں نئی ڈیزائن شدہ پرائس لسٹیں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، جن میں روزمرہ استعمال کی اشیا کے نرخ واضح اور نمایاں انداز میں درج ہوں گے ۔منڈیوں کے داخلی راستوں پر الیکٹرک بورڈز نصب کیے جا رہے ہیں، جن پر روزانہ کی بنیاد پر اشیائے ضروریہ کے سرکاری نرخ درج کیے جائیں گے ۔ اس کے ساتھ عوامی آگاہی مہم کے تحت نرخوں کی اپڈیٹ لسٹیں مختلف مقامات پر آویزاں کی جائیں گی تاکہ صارفین کو خریداری میں سہولت میسر ہو۔حکومتی ذرائع کے مطابق سرکاری نرخوں سے انحراف کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔