سموگ : شہری سانس اور بخار جیسی بیماریوں میں مبتلا

  • لاہور
سموگ : شہری سانس اور بخار جیسی بیماریوں میں مبتلا

ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، شہریوں کو احتیاط کی ہدایت

لاہور (آن لائن) صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سموگ کے مضر اثرات انسانی صحت پر نمایاں ہونے لگے ہیں۔ سموگ کے باعث شہری بخار، نزلہ، زکام اور سانس کی تکالیف میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ کا کہنا ہے کہ سموگ کے تدارک کیلئے حکومت کی جانب سے جامع اقدامات جاری ہیں۔تفصیلات کے مطابق ہسپتالوں میں آنکھ، گلے اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ زیادہ تر مریضوں کو سر درد، آنکھوں میں خارش، سانس میں دشواری اور تھکن جیسی علامات لاحق ہیں۔

ماہر امراض صحت ڈاکٹر مسلم شمعون نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ماسک پہننے کی عادت اپنائیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، رات کے وقت پارکوں میں جانے سے گریز کریں اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔دوسری جانب ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے کہا کہ سموگ کوئی قدرتی آفت نہیں بلکہ انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے ۔ماہرین کے مطابق سموگ کے اثرات انسانی زندگی پر خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں، شہریوں کو اپنی اور دوسروں کی صحت کے تحفظ کیلئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہے ۔

