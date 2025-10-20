وطن کیخلاف سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی:مرکزی مسلم لیگ
لاہور(سیاسی نمائندہ)مرکزی مسلم لیگ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ 2 نومبر کو مینار پاکستان ورکرز کنونشن سے قوم کو امید دیں گے، دشمنوں کی سازشوں، دہشتگردی کو ناکام بنانے کے لئے قوم متحد ہے۔
ان خیالات کا اظہار مرکزی مسلم لیگ کے عہدیداروں نے ورکرزکنونشن کے سلسلہ میں منعقدہ مشاورتی اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہاکہ ورکرز کنونشن میں لاکھوں کارکنان شریک ہو کر اس عزم کا اظہار کریں گے کہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر بنا اور اسی پر قائم رہے گا،ملک دشمن قوتوں کی وطن عزیز کے خلاف سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔