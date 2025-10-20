صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی: 10 سکالرز کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری

  • لاہور
لاہور(اے پی پی)پنجاب یونیورسٹی نے مشعل ادریس دختر ادریس افضل کوسولڈ سٹیٹ فزکس،طیبہ طارق دختر محمد طارق کوانوئرمینٹل سائنسز،عمار امین ولد محمد امین کو اسلامک سٹڈیز۔۔۔

سید بابر علی ولد نور محمد سیدکوپبلک ہیلتھ،سجاد حسین ولدخضرحیات کو کیمسٹری، جاوید آصف ولدعباس آصف کوانٹرنیشنل ریلیشنز ،انیلہ دخترمحمد اشرف کو ریاضی،آصف عبدالرحمان ولدعبدالرحمان کوریاضی، منیر احمد شاہدولد رحمت علی کوپولیمر ٹیکنالوجی اورانعم طارق دخترمحمدجاوید طارق کوانوائرمینٹل سائنسز میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری کردیں۔

